Coach K: Won his final 76 games in a row in tournament play and exhibitions from 2006 to 2016 with @usabasketball. Pop"s Team USA: Straining to get to 3-0 against an Aussie team that (predictably) ain't backing down — Marc Stein (@TheSteinLine) August 24, 2019

面對帕波維奇執教的美國男籃，24日爆冷輸給澳洲，吞下美國隊過去13年以來的國際賽首敗，《紐約時報》資深記者史坦發推，把帕波維奇與「K教練」薛塞斯基領軍美國男籃戰績做了比較，卻引發網友砲轟，甚至大罵史坦愚蠢！

「K教練：從2006到2016年期間，贏下了他領軍美國男籃的最後76場比賽勝利，」史坦在推文中表示，「帕波維奇的美國男籃：取得3勝0敗之後(兩場熱身賽與1場隊內對抗賽)，遭遇到一支(可以預知的)永不退縮的澳洲國家隊。」

結果史坦這則推文，馬上遭到網友群起圍攻，除了認為這兩人領軍的美國男籃根本沒法比較，更強調K教練的美國隊，陣中都至少擁有兩名頂級球星，甚至有人直接跟史坦嗆聲，「我希望你能了解每個教練手裡的陣容是無從比較的。」

事實上，從2006年日本世錦賽失利後，美國男籃得以統治世界籃壇十幾年的主因，在於K教練擁有包含布萊恩、詹姆斯、韋德、安森尼、杜蘭特、柯瑞、哈登、厄文等人協助，反觀今年這支美國男籃卻面臨球星退隊潮，這要怎麼比？

(中時電子報)