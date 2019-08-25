隨後侯友宜也來到桌球場、羽球場和運動的長輩們互相較量。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜今日一早率教育局長張明文來到新莊國民運動中心，和民眾一起動健康，先至3樓室內跑道慢跑3公里後，隨後到桌球場、羽球場和運動的長輩們來場「友宜賽」，吸引了不少民眾圍觀，運動完大汗淋漓的侯友宜也笑著撫摸肚子說，「真的該減肥了。」

今日上午8時許，侯友宜一身標準運動服，現身新莊國民運動中心，和民眾一起健康晨跑，62歲的他體力不輸年輕人，連續跑了20圈的室內跑道，總距離長達3380公尺，結束後侯友宜滿身大汗的看著自己的成績，自覺還算滿意，一旁的張明文則大表欽佩，直呼「市長體力真的太好了！」

侯友宜表示，國民運動中心是非常優質的運動場地，歡迎所有民眾多加利用，同時還可以向館方借用運動晶片，了解自己跑步的距離跟卡路里消耗量，越動越健康。

隨後侯友宜也來到桌球場、羽球場和運動的長輩們互相較量，其他民眾們難得看見市長打球的模樣，紛紛拿起手機拍照圍觀，侯友宜也展現警探矯健身手，打出數記漂亮殺球，在連續揮汗1個多鐘頭後，侯友宜仍顯得怡然自得，呼籲一旁的幕僚、民眾要多運動外，他也忍不住摸摸略顯福態的肚子說，「真的該減肥了

(中時 )