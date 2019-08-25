台南安南區24日深夜11點多發生一起18歲機車騎士遭倒塌路樹壓傷，送醫急救不治的意外。（台南市消防局提供）

白鹿颱風襲台，造成台南多處路樹倒塌，安南區24日深夜11點多發生一起18歲機車騎士遭倒塌路樹壓傷，送醫急救不治，警方目前正在釐清事件真正發生原因，安南區公所區長葉誌明稍早會同社會局代表先行前往慰問家屬，市府強調將盡快釐清後續責任，家屬如有法律疑義，市府法制處會依需要予以協助。

工務局指出，24日深夜接獲安南區安吉路二段與台江大道三段交叉口之私人土地的樹木倒塌案件後，即刻派員前往現場處理，並於今日1時左右清理完成。

台南市災害應變中心統計截至25日為止，接獲通報總案件90件，其中以路樹43件、廣告招牌13件、道路災情9件、橋樑3件、民生、基礎設施（路燈損壞相關）14件為主。

有關白鹿颱風造成樹木倒塌壓到機車騎士，市府甚表遺憾，關於國家賠償的請求是民眾權利，然是否符合國家賠償要件仍需由國家賠償小組依相關事實審認判斷，如有其他法律方面疑義，法制處可提供諮詢協助，俾免騎士家屬求助無門。

(中時 )