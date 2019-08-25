教育部青年署推動「青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫」，3位年輕人組成「源森生態」團隊獲得補助 ，期望在屏東霧台鄉建構部落產業，協助部落居民逐步找回與土地的連結。

屏東霧台鄉有著「霧與瀑布的故鄉」美名，是台灣少數全鄉在海拔1000公尺以上的高地，擁有豐富的林業資源，也曾是魯凱族部落的根據地。98年在莫拉克颱風侵襲下，遭受嚴重的破壞，迫使部落居民遷離原鄉，如今屆滿10周年，有一群人持續在此協助重建原鄉。

今年31歲的青年廖晋翊，就讀屏科大森林學系期間，因參與陳美惠教授在霧台的研究，讓他有機會長期蹲點，也因此對霧台產生深厚的情感。畢業至今，晋翊秉持著對霧台鄉的使命感，持續扎根在地。

今年，林業用地放寬條件，「林下經濟」也能合法申請林地，森林蜜、椴木香菇與木耳、金線蓮等，都是申請品項。晋翊與居住在霧台鄉阿禮部落的原民青年唐佳豐，以及森林系學弟劉世康組成行動團隊，從「里山倡議」的理念出發，以他們豐富的養蜂經驗，要為霧台找到具經濟價值的產業，進而振興山村。

團隊與當地組織合作，透過輔導阿禮部落的原民學習養蜂及種植花蜜植物等技術，逐步建構當地養蜂產業基礎，同時也結合屏科大的研究資源，研發蜂膠、蜂蜜等DIY產品，希望建立在地農業品牌。

除此之外，團隊舉辦小族人返鄉文化體驗營，吸引部落耆老、領袖及青年參與尋根活動，希望藉此鼓勵迫遷的居民關心自己原生的土地，也齊心為霧臺鄉的未來發展找出新生機，並透過產業加值模式，協助青年返鄉創業，共同為振興山村永續發展而努力。

(中時 )