中華職棒秘書長馮勝賢、前大聯盟球星王建民為了世界12強棒球賽，親自赴美觀察台灣選手，兩星期內要走訪10多個城市，除了要訪查旅美選手狀況外，也要徵求參加國際賽的意願，目前包括本季曾在大聯盟出賽的投手王維中，都表達有意願披上國家隊戰袍。

根據《中央社》報導，馮勝賢笑稱兩個星期內跑遍小聯盟球場是「鐵人行程」，不過重要的正事可一點都不馬虎，兩人自12日起展開美國行，至今已走訪大半美國球場，除了要觀察旅美球員、詢問參加世界12強賽的意願外，也要了解國家隊的後勤需求，以及和美國球團建立溝通管道，提高中華職棒能見度。

馮勝賢透露目前拜訪的旅美選手，包含本季在大聯盟出賽的投手王維中，都表達有意願為國家隊效力，而此趟美國行的觀察報告，也會統一彙整給中華隊總教練洪一中。

洪一中將王建民納入教練團之一，除了他的實力之外，也看中他旅美多年的經驗，王建民這次訪美，也藉機分享他在小聯盟打拼的經驗。馮勝賢也說，「這是很好的機會將經驗傳承下去，很多選手看到我們來也都很興奮。」

(中時電子報)