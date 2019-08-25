越南籍女子遭稽查員突擊檢查，趕緊穿上衣服，無奈配合盤查。（張穎齊翻攝）

有夠嗨！基隆市警方與市府組成「聯合稽查小組」，23日晚間前往愛一路某間KTV突擊檢查時，驚見2名越南籍女子全身脫個精光，手指甩著蕾絲內褲，並隨著音樂大跳艷舞，在酒客面前晃動雙峰，氣氛嗨到爆炸，令稽查員當場也看傻了眼，隨後將KTV負責人和2女依妨害風化罪送辦。

基隆市警察局第一分局於23日晚間9時許，針對轄區治安熱點，與市府社會處等單位組成「聯合稽查小組」，共同擴大執行專案臨檢勤務，在臨檢到愛一路某間KTV時，發現該店某包廂正在播放舞曲且音量極大，員警及聯合稽查編組旋即前往查看。

孰料，稽查小組一進門，映入眼簾的竟是2名越南籍女子正，站在包廂椅子上勁歌熱舞，不但脫個精光，還邊手搖內褲邊「乳搖」，超自然震動讓3名酒客好興奮，但眾人看見稽查員，氣氛瞬間解High，2女趕緊穿上衣服，紛紛愁眉慘霧地被帶回分局調查。

經訊後，警方將KTV負責人及2名越南女子，依妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦。

(中時 )