美國國家航空暨太空總署（NASA）女太空人麥克林（Anne McClain）被前妻指控在國際太空站執行任務期間，擅自登入她的銀行帳戶進行查看，麥克林隨後也承認了自己的行為，NASA正針對這起事件展開調查，麥克林的罪行也成為史上首宗太空犯罪。

美國「財經內幕」（Business Insider）引述《紐約時報》（New York Times）報導，前美國空軍情報官沃登（Summer Worden）日前向聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）申訴，指出自己的銀行帳戶遭一個由NASA網域發出的身份登入，懷疑是自己已經離異的同性伴侶麥克林入侵帳戶，沃登父母後續也向FTC提出另一項申訴，控訴麥克林入侵女兒帳戶的行為是經過「高度算計與操弄」，目的是為了取得沃登兒子的監護權。

針對指控，麥克林已承認自己的行為，不過她堅稱自己是在行使正當權利，是在監督兩人的財產，強調兩人還未離婚前，她就已經使用這組密碼登入帳戶，而且從未被要求停止登入帳號的行為。

沃登指控麥克林是在去年底至今年初在國際太空站為NASA「全女性太空漫步」任務進行準備的6個月期間，從太空站私自登入她的銀行帳戶查看，不過沃登表示帳戶內的資金並未被更動。

麥克林與沃登於2014年結婚，2018年麥克林指控沃登攻擊她，沃登否認後訴請離婚，她稱麥克林的指控是為了奪取兒子的監護權。兩人結婚前一年，沃登才產下一子。

NASA目前已接獲申訴，並對兩人展開調查。

英國廣播公司（BBC）報導，目前國際太空站上共有來自5國或國際太空機構進行活動，它們分別包括美國、加拿大、俄羅斯、日本，及幾個歐洲國家。國際太空站的法律框架規範，國家法律適用於太空中的任何人及財產，換句話說，俄羅斯太空人若犯罪，將適用俄羅斯法律。

(中時電子報)