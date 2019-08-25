台中再添世界級地標！由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛打造的「台中綠美圖」，將於9月16日舉行開工動土典禮，屆時兩位建築師將親自來到台中，與市長盧秀燕一起見證歷史性的一刻，實現「公園中的圖書館」、「森林中的美術館」理念，讓藝文建築融入大自然。

建設局表示，台中綠美圖計畫從前市長胡志強任內開始推動，102年舉辦國際競圖，共有225件作品參加評選，創下台灣舉辦國際競圖參賽人數最高的紀錄，歷經兩階段激烈競爭，由SANNA建築師事務所妹島和世與西澤立衛贏得首獎設計。

招標工程歷經3次流標，為達成市民期待，市長盧秀燕上任後，立即指示建設局重新檢討招標文件，並廣徵業界意見，終於決標並順利發包，工程即將於9月16日順利開工動土。

建設局指出，SANNA建築師事務所妹島和世與西澤立衛2010年榮獲建築界最高榮譽普立茲克建築獎，台中綠美圖是SANNA事務所在台灣的第一間公共建築，別具意義。開工典禮當天，兩位建築師都將親自來到台中，與盧市長暢談綠美圖的設計理念與交換對綠美圖的期望。

建設局強調，台中綠美圖由8棟白色建築交錯充滿穿透性，將美術館與圖書館合而為一，打造文化森林，營造公園中的圖書館、森林中的美術館意象，也是全世界絕無僅有的「雙館共構」；創造出許多共享的融合空間，帶來全新的都市空間感受，將讓市民體會全新的閱讀與觀賞空間。

(中時 )