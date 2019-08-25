楊慶煌愛車受損，車身多處遭壓毀，場面觸目驚心。

楊慶煌愛車玻璃整個被壓毀，碎片還遺留在現場。

昨日白鹿颱風過境，北台灣雖沒有太大的影響，但仍可以感受到颱風的威力，資深藝人楊慶煌卻成為受災戶，昨上午11點，台北市同安街停車場後方一棵三層樓高的大樹遭強風襲擊倒塌，直接壓毀停車場內三輛轎車，其中楊慶煌的百萬名車就停在那裡。

今日於記者會現場楊慶煌表示，當時我已經收工準備吃飯，沒多久助理就跟我說車子遭路樹壓毀車頂凹陷，場面觸目驚心，當下心想幸好我沒有在車上，否則受害的就是我，據了解那棵大樹並非單純遭颱風吹垮，近40年老榕樹已得了「樹癌」根部腐壞，才會因為強風襲擊而倒下，希望市長在拚政治經濟的同時也可以多關心市民。

昨受害的不只楊慶煌另外兩名車主也在記者會說明，黃小姐無奈表示，事發當下已聯繫相關單位來處理也留下聯繫資料，但到目前還不知道是哪家廠商與保險公司會做賠償，保險公司應該要站出來做說明，而不是要我們小市民去打攏長的國家賠償訴訟官司，這棵樹背後管理的保險公司是誰應該要第一時間跟我們聯繫而不是像踢皮球一樣，沒有一個正面的回應。

台北市停車管理工程處科長謝君毅表示，理賠的部分我們都會再請保險公司做後續處理，過去我們也有許多意外發生的經驗，像是車主在停車場內撞到牆面，我們也曾請保險公司進行理賠，所以不用太擔心保險公司會有不負責的情形。

河堤里里長鄒士根指出，事發當下也立刻跟公園處和停管處聯繫，他們都有派人進行處理，可以看到現場都有人員在進行清理。

(中時 )