阿翔和謝忻爆出不倫戀後，遭停工2個月，19日也在經紀公司安排下復出，但仍有不少網友狂酸阿翔，要他不要再出現，雖然網友不買單，但老婆Grace在他事業陷入危機時選擇原諒，今(25日)又在事件後，首度曬出夫妻合照，讓網友大讚「妳是最好的老婆、最善良的媽咪」。

Grace在阿翔不倫戀爆發後，選擇原諒並發文「陳秉立...你的世界在下雨嗎？換我為你撐傘」，動容的言詞受到網友讚賞，現事隔2個月，她首度曬出夫妻合照，寫下「總有人說生命是單行道，儘管快樂與痛苦，終將無法重新再來過」，但她卻不認為，並用自己的角度解讀，「我說，生命是雙向道，一方手裡抓著幸福，另一方是持續創造它。」

照片中，Grace露出燦笑，展現久違的好身材，阿翔抱著兒子與她合影，畫面相當溫馨，她用行動證明在努力重組幸福家庭，網友見狀也留言祝福「加油，一切都會過去的」、「撐傘過後絕對是天晴」、「妳真的很棒..人美心美的好媽媽好太太」。

(中時電子報)