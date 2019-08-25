2017年國際旅客消費力比較表。（黃正聰提供）

大陸限縮旅客來台，觀光業將提早過寒冬，學者估計，陸客不來每月將減102億元的觀光產值，影響5萬人就業，雖外界擔憂陸客消費力高，新南向旅客難取代，但據統計，東南亞旅客來台天數長，多是日韓港澳旅客兩倍之多，因此整體消費力仍高，若可搭配完善配套措施，仍是一大市場。

據統計顯示，雖然新南向國家旅客消費力較低，但其在台停留天數較長，如印尼11.5天、越南11.2天、菲律賓6.7天、馬來西亞7.7天、泰國6.9天，約是日本4.4天、韓國4.1天、港澳4.1天的兩倍之多，因此雖每日花費低，整體消費力仍高，2017年印、越、菲、馬、新、泰的來台整體消費力，均大於日韓港澳。

為深化新南向市場，靜宜大學觀光學系副教授黃正聰建議，可簡化觀宏、採納新加坡為有條件免簽、增加航線與航班、設立越南與印尼外辦、增加宣傳經費、開發穆斯林認證，2017年新南向國家來台旅客人數成長幅度大，越南105％、菲律賓68％、泰國59％，若確實搭配完善配套措施，必定是一具潛力市場。

黃正聰說，還應開拓高產值市場，如俄羅斯，結合地方政府打造大型度假村；穆斯林，北中南東個規劃一至兩條的穆斯林認證套裝路線；健檢醫美，醫院結合旅宿；會展賽演，爭取舉辦國際會展與賽事。

針對產業紓困與轉型，黃正聰建議，政府應補貼銀行降息、放寬本金還款寬緩2到3年、成立專案紓困貸款，另應降低信保基金保證費與銀行貸款手續費，否則原觀光產業升級貸款緩不濟急，不僅要寫計畫書、實地考察等，作業時間超過兩個月，還須符合銀行多項規定。

(中時 )