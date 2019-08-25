台東大武海邊 疑似有民眾失蹤 11:492019/08/25 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 搜救人員正沿岸搜尋。（楊漢聲翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白鹿颱風剛遠離台灣，但台東仍下起間歇性豪大雨，台東縣大武鄉卻發生疑似有民眾在海邊失蹤案件，台東縣消防局大武分隊上午10時30分接獲通報，指稱有居民看見有1位民眾往海邊方向行走，距離約海邊50公尺，無人目擊落海，目前大武分隊配合海巡人員正沿岸搜尋。 (中時 ) #民眾 #大武 #台東 #台東縣 #失蹤 也許您會感興趣 推薦閱讀 找到17年前失蹤兒 如今成富二代 19:102019/08/21 日常 台東立委選戰又起波折 李建智：我被玩了 12:412019/08/22 政治 親戚傳一段抖音 男找回失散20年媽媽 19:582019/08/22 社會 颱風外圍環流沉降 11縣市高溫亮黃燈 14:232019/08/23 生活 藝術家駐村 挖掘台東魅力 04:102019/08/24 地方新聞 白鹿奪命！騎士風雨中自撞變電箱身亡 離家只1分鐘 10:242019/08/24 社會 白鹿颱風襲台 徐國勇：全力達到沒有人員傷亡 16:442019/08/24 社會 白鹿颱風侵台 傷者增至6人 17:062019/08/24 社會 風斬測速相機 網Po鹿兒幹的好 04:102019/08/25 生活新聞 土石流警戒 花、東14條紅警須撤離 10:552019/08/25 生活 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 館粉控他賣的雞肉加味精 村長嗆「館長保證是屁」 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 越南妹全裸晃奶甩內褲 稽查員看傻 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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