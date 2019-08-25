白鹿颱風剛遠離台灣，但台東仍下起間歇性豪大雨，台東縣大武鄉卻發生疑似有民眾在海邊失蹤案件，台東縣消防局大武分隊上午10時30分接獲通報，指稱有居民看見有1位民眾往海邊方向行走，距離約海邊50公尺，無人目擊落海，目前大武分隊配合海巡人員正沿岸搜尋。

(中時 )