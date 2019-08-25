康倪集團經理江素美說，面試時看到阿倫熱情積極態度，就很想給他機會。（盧金足攝）

因腦性麻痺導致中度肢體障礙的「阿倫」，語言能力受影響，但他無懼異樣眼光，參加化妝品公司面試時，努力表達，展現不輕易放棄的精神，公司主管感動他的勇敢與樂觀，馬上獲錄取機會，一年多來，他的資訊工程專長，也讓自己由行政助理調任電腦維修員。台中市府勞工局長吳威志表示，企業願意進用且營造無障礙職場環境，康倪集團就是最好的例子，讓阿倫不只圓夢，還能學以致用發揮潛力，公司更是「伯樂」找到好幫手，創造雙贏。

友善職場為阿倫打造一個天生我材必有用的舞台！23歲的阿倫，家住南部，去年從大學畢業，求職路備受考驗，家人的鼓勵讓他正能量，鞭策自己要更堅強，為了學習獨立，和追求穩定的工作，阿倫離開台南到台中打天下。

「看到阿倫熱情積極態度，就很想給他機會試試！」康倪集團經理江素美說，阿倫身障限制求職不易，帶著半工半讀努力存下來的2萬元到台中找機會，面試時，說話吃力，卻不要陪同前來的就服員代言，一字一句努力表達，勇敢的精神與態度，深深打動她。

就服員郭豐蜜表示，原以為阿倫找到適合工作可能需要努力一段時間，想不到好消息很快就來到，阿倫說「聽媽媽的話是對的」，社會真的處處有溫暖。

「機會是留給準備好的人」，阿倫打拚沒有白費，最重要的是，康倪集團適才適用，阿倫應徵的行政助理原本要外出處理匯務，江素美考量他障礙限制，善用他的專長，由他負責會員資料建檔與核對的電腦文書工作。

電腦文書作業需要操作滑鼠與鍵盤，因阿倫雙手變形，抓握力較差，就服員運用小額職務再設計提供無線滑鼠等，讓阿倫可以輕易抓取，提升工作效率。

阿倫樂觀、開朗的性格，和同事互動相當融洽，工作的表現更贏得公司信任，再次為他調整職務，規畫他協助電腦維修，阿倫能學以致用，在職場更是游刃有餘，樂在其中。

吳威志表示，身心障礙朋友求職不易，勞工局透過支持性就業服務，協助開發工作機會，在職場上提供密集輔導，另再運用職務再設計，提供就業輔具，並協助調整工作方法排除工作障礙。

(中時 )