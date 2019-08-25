道奇25日主場再戰洋基，今日雙方陷入投手戰，打到第9局洋基落後1分，此時出現爭議判決，結果洋基吃了悶虧被主審平白沒收1分，終場道奇就以2-1險勝。不過洋基賈吉(Aaron Judge)敲出陽春炮，以58轟幫助球隊追平了大聯盟「單月最多轟紀錄」。

9局上，道奇隊簡森(Kenley Jansen)登板救援，他三振1人之後被攻佔一二壘。此時厄薛拉(Gio Urshela)擊出內滾，道奇只封殺到衝二壘的賈登納(Brett Gardner)，被托瑞斯(Gleyber Torres)趁機跑回本壘追平比分！

然而洋基提出挑戰，主審看過重播之後改判賈登納安全上壘，但是托瑞斯得分不算！原因是賈登納衝上二壘、托瑞斯越過三壘正往本壘跑的時候，主審突然宣布該回合結束(call time)，進入死球時間，托瑞斯不可以跑壘。

問題是主審喊停的時間並不恰當，他看見道奇二壘手孟西(Max Muncy)在賈登納滑壘時倒地，所以他喊停。但是當時跑壘仍在進行，還是活球時間，照理是等托瑞斯跑回本壘才能喊停。如果事後發現賈登納是低級滑壘，再取消洋基的得分即可。結果重播顯示賈登納並沒有犯規，托瑞斯為何不能跑本壘？

美媒批評主審的判決：「假設有外野手接球之後跌倒躺地上，主審也不許對方趁機跑壘得分嗎？」結果躺地上的孟西沒事，道奇質疑賈登納低級滑壘，但也被駁回，結果變成1出局滿壘，洋基這1分也沒了。

最後簡森發威，連K兩人結束比賽。洋基總教練波恩(Aaron Boone)非常不爽，除了醜陋的黑色球衣被他形容「很呆」，他賽後更表示無法接受這判決，要向聯盟高層討個說法。托瑞斯也說：「主審今天不知道在幹什麼。」球迷忿忿不平，懷疑洋基是否得罪了執法人員才一直被修理。不過在道奇現場5萬多球迷看來，給你洋基1出局滿壘都打不回來，也不需要怪罪主審了。

(中時電子報)