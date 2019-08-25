繼昨日坐滿整場板凳後，王柏融今日仍沒有獲得先發機會，而因傷下二軍的主炮中田翔，因手傷比預想還快復原，昨日緊急召回一軍，今日扛下先發第四棒，而原本頂替四棒位置的清宮幸太郎則退居第五棒。

王柏融近期打擊陷入低潮，連12打席沒敲出安打，打擊率2成68是4個月新低，昨日坐滿全場板凳，而火腿則靠王牌投手有原航平7局好投，以及橫尾俊建的關鍵2分炮戰勝歐力士，免於落入戰績墊底。今日火腿將中田翔以及杉谷拳士拉上一軍，全力搶勝。

中田翔因右手拇指傷勢，13日降下二軍調整，昨日的二軍復健賽傷勢比想像中好，因右手已不會痛了，因此昨晚緊急與一軍會合，期待他的回歸能讓火腿士氣大增。

火腿今日派出金子弌大對戰歐力士竹安大知，金子本季21場出賽拿下4勝6敗，自責分率3.70，今年對戰歐力士表現亮眼，4場先發拿下2勝，自責分率僅0.86。

(中時電子報)