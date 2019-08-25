年改釋憲案出爐，卻遭質疑是民進黨「御用大法官」所做解釋。對此，蔡英文總統今天表示，這種說法並不恰當，現任大法官多數是馬政府提名，沒有御用的問題，她再度對軍公教同仁表達歉意，但也強調為了國家整體利益與未來，這些都是必須要做的改革工程。

蔡英文今天出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」，會後媒體詢問年改釋憲議題，蔡英文表示，年改歷經好幾任總統，都說是迫在眉睫重要的工作，她執政開始就進行種種準備工作，過程中也有很多的討論和爭論，最後終於在整體社會大眾的支持諒解下，完成這項非常重要的改革。

她說，年改後不僅國家財政可以更穩定，退休軍公教也不用擔心年金破產，可以過比較穩定的退休生活。當然這項改革對有些軍公教同仁來說，退休金確實有減少，這點她要對他們表達敬意，也有一些歉意，但是為了國家整體利益與未來，這些都是必須要做的改革工程。

對高雄市長韓國瑜競選團隊批評釋憲結果是是因為用了「御用大法官」，蔡英文反駁認為這種說法並不恰當，她說，現任大法官大多數都是馬政府所提名，沒有御用的問題，而是大法官們秉持對於國家憲政上的責任來處理。

(工商 )