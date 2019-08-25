中央氣象局今（25）日上午11時30分解除輕颱「白鹿」颱風警報，但受到颱風外圍環流影響，各地仍有強陣風及長浪出現，氣象局亦持續對台南以南、東半部地區及金門、澎湖發布豪大雨特報，尤其當對流雲系移入，可能有瞬間較強雨勢，須特別注意。

氣象局簡任技正伍婉華表示，雖然颱風遠離，但今日金門、澎湖及台灣本島各測站仍有6到8級強陣風，海面上風浪也沒那麼快平靜，預估仍會有長浪現象出現，從事海上活動要特別小心。

伍婉華說，因受到颱風外圍環流影響，清晨的瞬間強降雨，已使台東出現豪雨情形，今日無論市外圍環流或午後對流雲系發展，當有對流雲系移進來，便可能出現瞬間較大雨勢，故氣象局持續發布豪雨特報，金門、澎湖、台南以南及東半部有局部性大雨，尤其台東和屏東還有發生局部性豪雨的機會，中午過後，中部山區及北部地區也有局部較大雨勢出現。

她並指出，明天起天氣將穩定許多，僅剩恆春半島及東南部地區有短暫陣雨，其他地區為午後陣雨天氣型態，周二以後午後陣雨降雨範圍將更縮小到山區。

(中時 )