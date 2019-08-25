觀光彩繪列車上的石虎挨批像花豹。（台鐵提供）

集集支線彩繪列車「國立集集美術館」爭議不斷，從石虎畫成豹、使用的字體版權被買斷，接著又被網友抓包圖是從外國圖庫買來的，觀光局長周永暉最初在臉書表示，「設計理念與文創，也需要寬容對待」，最後仍敵不過外界批評，昨日在臉書貼出一張新石虎圖片，強調已有專業人士協助審議。

觀光局耗資300萬元推出彩繪列車，然而卻被網友爆料，石虎圖案是從圖庫網站購入，要價只要300元，價差令人瞠目結舌，網友痛批設計師江孟芝稱的「設計簡化石虎樣態」是在硬拗。

觀光局表示，石虎元素將會繼續保留，同時請特生中心提供協助，石虎圖案和字體等問題都會做調整，而修改塗裝衍生的費用，會要求廠商負責，也會繼續與江孟芝履行合約。

觀光局長周永暉23日在臉書寫下，觀光局致力推展集集鐵道觀光旅遊，並強化集集小鎮大地震後的心聲，媒體卻極力批評「很努力想要做事的政府部門」，並不公平，他也強調，當初設計時便有與特生中心討論，設計理念與文創，也需要寬容對待。

不過經過一日一爆後，周永暉也改變立場，終於從「不接受」到「虛心接受」，昨日貼出一張新繪的石虎圖樣，他表示，有請特生中心協助確認，並有專業人士幫忙審議。新圖樣上可見石虎的三大特徵，包括耳背白斑點、額頭白線條、眼窩白紋圈，確實與原先的花豹完全不同，成為石虎了。

(中時 )