國民黨提名的嘉義市立委戰將傅大偉騎摩托車勤跑基層，是「機車」民代。（取自傅大偉臉書）

2020嘉義市立委選舉，國民黨提名現任市議員傅大偉出征，他是軍眷子弟，連任4屆議員，騎摩托車服務透透的「機車」民代，為人溫和踏實、古道熱腸，服務勤快，問政理直氣和，挾著本屆東區第1高票議員的旺人氣，跨大步邁向大選區立委選戰。

56歲傅大偉是中正大學戰國所碩士，父親是陸軍退役，早年軍眷家庭清寒，他沒少吃苦頭，曾跑外務、房屋仲介，同事見他熱心助人，鼓勵他「去選里長」，促使他從政，當過1屆東川里長後，連選連任4屆東區議員，累積5屆基層民代的經驗及實力。

傅大偉說，他出身基層，深知基層的辛苦，當10多年民代為民喉舌，服務近萬件案子，有路燈不亮、拓寬道路、解決積淹水問題等地方大小事，此次代表國民黨參選明年立委選舉，他相信「嘉義大有可為，交給傅大偉」就對了。

傅大偉配合市長黃敏惠的施政，提出「爭取38億鐵路高架化地方配合款應由中央負擔」的政見訴求，他說，當初中央承諾嘉義鐵路高架化經費由中央全額負擔，中央政府要有誠信去兌現承諾。

傅大偉將與韓國瑜成立聯合競選總部，設於垂楊路黃敏惠競選市長所用的競選總部原址，直搗綠營票倉西區搶票的意味濃厚。

(中時 )