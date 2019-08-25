皮膚鬆垮垮怎麼辦？坊間流傳吃豬蹄、雞爪，可補充膠原蛋白，讓皮膚充滿彈性，但國健署表示，目前沒有研究證實這些食物有助合成皮膚的膠原蛋白，如攝取過量，甚至可能吃下過多脂肪！

國健署日前於「保健闢謠」專區引用營養師林世航的專文表示，膠原蛋白是真皮中的重要成分，同時也是人體結締組織中的重要蛋白質，由甘胺酸（glycine）、羥脯胺酸（hydroxyproline）等胺基酸組成，廣泛存在於皮膚、血管、關節等部位，約占蛋白質總量的25至35％、人體重量的6％。在人體中扮演著黏合、支撐的重要角色。

以食物成分的角度來看，豬蹄、雞爪等部位確實含有膠原蛋白，但其分子結構過於巨大，攝入人體後，無法直接轉換成皮膚所需的膠原蛋白，且吸收率不高。目前尚未有研究指出攝取豬蹄、雞爪等食物有幫助肌膚合成膠原蛋白的功效。

另一方面，豬蹄、雞爪除含有較豐富的膠原蛋白，也含有較高量的油脂。一旦大量攝取，將吃下過多的脂肪與熱量。林世航提醒民眾，不是多吃富含膠原蛋白的食物，就能促進皮膚膠原蛋白的合成，切勿抱持過多的期待。

林世航表示，市面上已有將豬皮、魚皮等部位以酵素處理、純化後製成的膠原蛋白補充品，在一些人體試驗中指出可以改善皮膚品質，但不見得人人適用。若需維持肌膚健康，仍建議從均衡的飲食著手，透過攝取充足的維生素、礦物質，提供肌膚抗氧化能力，同時減少發炎物質對肌膚的傷害。

(中時 )