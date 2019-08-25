白鹿颱風24日為台南帶來1死災情，18歲林姓男子還有5天就要入伍當兵，24日深夜11時49分騎車從安南區安吉路經過台江大道交叉口，卻撞上一株倒塌的路樹而摔車，右胸疑遭樹枝穿透後背，當場死亡，台南市安南區長葉誌明25日前往林家慰問。

白鹿颱風穿過南台灣，台南市24日白天未傳重大災情，入夜後卻傳出不少路樹 白鹿颱風24日為台南帶來1死災情，18歲林姓男子還有5天就要入伍當兵，24日深夜11時49分騎車從安南區安吉路經過台江大道交叉口，卻撞上一株倒塌的路樹而摔車，右胸疑遭樹枝穿透後背，當場死亡，台南市安南區長葉誌明25日前往林家慰問。

遭強風颳倒，至凌晨共43件樹倒案，南區大同路停靠路邊的休旅車遭倒樹壓毀，歸仁區有女大學生被樹絆倒受傷，警方疲於奔命拉起黃線封鎖道路，通知工務局以機具排除。

台南市災害應變中心當晚11時30分降為三級開設，不到20分鐘就傳出安南區18歲林男撞路樹死亡憾事。

林姓男子高中肄業後，在工廠學裝冷氣當學徒，準備29日入伍當兵，他24日晚間吃飯後外出，深夜11時許騎車從安吉路南往北正要返家，卻遇上倒塌在外側車道的路樹，因為當地燈光昏暗，林男未及剎車迎面撞樹，倒臥馬路不省人事。

警消到場時，倒地的林男已無生命跡象，身穿雨衣的他，右胸與後背有明顯的穿刺傷口，救護人員猜測是遭樹枝穿刺造成，在實施心肺復甦術後，送往醫院即就無效，宣告死亡。

才18歲的林男成為台南市這場風災遇難的第一人，家屬在醫院悲痛欲絕，肇事的倒樹為私有土地種植的銀合歡，道路則由台南市工務局負維護責任，葉誌明25日前往慰問，林家神情悲痛希望釐清肇事責任，警方預計25日白天進行相驗釐清死因。

當兵前夕 18歲男騎士撞上倒塌路樹刺穿右胸死亡（中天新聞）

(中時 )