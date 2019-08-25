蔡英文總統25日出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」，活動後媒體追問最新民調顯示蔡總統支持度大幅領先競爭對手，總統表示，國家正在大步進步，人民也有感受，執政成績已在今年陸續展現。（陳君瑋攝）

蔡英文（左）總統25日出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」，頒發當選證書給理事長林右昌。（陳君瑋攝）

軍公教年金改革釋憲案出爐僅一項違憲，韓國瑜競選總部批評這是民進黨「御用大法官」上演一場摧毀國家根基的鬧劇。蔡英文總統25日表示，這樣的說法並不恰當，現任大法官多數是馬前總統提名的大法官，沒有御用大法官的問題，而是大法官秉持對國家憲政上的責任處理的；蔡英文也向退休金減少的軍公教致歉。

蔡總統25日出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」，會後被問到年改釋憲，蔡英文說，年改確實是國家很重要的事情，好幾任政府、好幾個總統都說迫在眉睫，得懸崖勒馬，她們執政開始就進行年改的種種準備工作，過程當然有討論跟爭論，但是在整體社會支持跟諒解下，完成對國家非常重要的改革，改革後國家財政穩定，退休軍公教人員不用擔心年金基金會破產，可以過比較穩定的退休生活。

蔡英文也說，這項改革對有些軍公教同仁來說退休金有減少，「這點我要表達對他們的敬意，也有一些歉意」，但是為了國家整體利益與未來，這些都是必須要做的改革工程。

(中時 )