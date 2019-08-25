接新北競總主委？ 侯友宜：時間還很久不用急 12:292019/08/25 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 侯友宜今日上午出席新莊木球邀請賽。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對於是否接任新北競總主委，侯友宜表示，「時間還很久，不用急」。(吳亮賢攝) 新北市長侯友宜日前表示不考慮接任2020大選新北市競選總部主委，今日上午他出席新莊木球邀請賽再度被問及此事，侯友宜再度重申以拚市政優先，「離選舉還有五個月吧，時間還很久，不用急」，侯也強調，把事做好市民對我有支持度，再去說支持誰，那個才有力量。 另外，對於有人認為綠營在操作拉侯打韓，侯友宜則回應，別人很多的想法跟語言，我都不太在乎，不管批評、鼓勵、肯定的，我都一句話謝謝，我好好做我的市長，完全不受任何影響，只有全力的衝刺市政。 (中時 ) #侯友宜 #新北市 #韓國瑜 #國民黨 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 換瑜？郭台銘別傻了！ 04:102019/08/21 時論廣場 嫌韓國瑜整合不夠辛苦？李正皓轟假韓粉是他 09:322019/08/21 政治 促轉會要求移交政治檔案 國民黨轟東廠 04:102019/08/22 政治要聞 適得其反！郭柯王拚結盟 韓、蔡差距反而最小 11:202019/08/22 政治 網路投票94％認定：國家機器打壓韓國瑜 20:012019/08/22 政治 國民黨想贏 先分清敵友 04:102019/08/23 論壇廣場 網友散布「買票拚國會過半」影片 國民黨：已報案 21:172019/08/23 政治 批吳敦義自我矛盾 郁慕明嗆：乾脆把國民黨名給新黨 11:192019/08/24 政治 一張與韓擁抱照 謝龍介竟要哭了！ 13:492019/08/24 政治 拒談一中同表 不配叫中國國民黨 04:102019/08/25 政治要聞 政治熱門新聞 郭柯王換瑜？原來國民黨默默做這些事... - 政治 柯郭王合作 陳揮文斷言2020最終結局 - 政治 換柱主角回應換瑜 網：終於說出內心話！ - 政治 蘇貞昌烏龍問韓三民區撤離嗎？ 網友酸爆 - 政治 年改釋憲結果出爐 綠委剉咧等！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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