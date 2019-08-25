對於是否接任新北競總主委，侯友宜表示，「時間還很久，不用急」。(吳亮賢攝)

新北市長侯友宜日前表示不考慮接任2020大選新北市競選總部主委，今日上午他出席新莊木球邀請賽再度被問及此事，侯友宜再度重申以拚市政優先，「離選舉還有五個月吧，時間還很久，不用急」，侯也強調，把事做好市民對我有支持度，再去說支持誰，那個才有力量。

另外，對於有人認為綠營在操作拉侯打韓，侯友宜則回應，別人很多的想法跟語言，我都不太在乎，不管批評、鼓勵、肯定的，我都一句話謝謝，我好好做我的市長，完全不受任何影響，只有全力的衝刺市政。

(中時 )