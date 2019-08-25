嘉義縣長翁章梁（前排左二）與六腳鄉長陳川崎（前排左一）等人，在培訓員指導下種美濃瓜苗。（張毓翎攝）

活動上展示阿露斯洋香瓜、光皮甜瓜、高品質「嘉玉」甜瓜，還有去年發表的甜瓜新品種「翠妞」。（張毓翎攝）

為傳承農業永續經營，行政院農委會農業試驗所媒合嘉義縣精緻農業協會，推動「設施蔬果栽培培訓」計畫，25日於嘉義六腳輝太郎農場舉嘉義縣第4屆「一季園主」之美濃瓜定植活動行，嘉義縣長翁章梁特別出席，與7位青年學員一起種植高品質甜瓜「嘉玉」及去年發表的新品種「翠妞」。

今日六腳鄉農會理事長陳國文、前總幹事陳有文及六腳鄉長陳川崎等人也一起參加，與學員種下美濃瓜苗。這項計畫學員需先經過農業試驗所，為期3周的訓練後，再進行田間實作，協會負責指導他們栽培技術與行銷，目的希望除青年返鄉務農外，並持續耕作以傳承農業文化。

嘉義縣長翁章梁表示，以前長輩都說「小時不讀書，長大去做事」，但其實「做事人」要有基本農業知識，還要了解土地和天氣變化，故要有念書的人才能務農，透過這次培訓計畫，縮短他們的摸索期，農業是國家根本，故它絕不會變夕陽產業，很感動有青壯農願意留下，也謝謝培訓師協助他們踏過門檻。

學員林盈凱表示，他是栽種溫室小番茄的小農，為了精進能力，才特別報名課程，在臺中霧峰農試所，吸收理論性的概論，來這裡跟著老師契作，學習從瓜類的育苗，再到如何施肥及用藥，以前老農說得把幼苗插進土壤深處，在這裡卻學到「淺植」的重要，令他大開眼界。

嘉義縣精緻農業協會理事長謝俊宏表示，「翠妞」甜瓜的收成期晚「嘉玉」5天，種植「翠妞」好處是可將採收期拉長至10天，當其他農場收成結束後，自己仍可繼續供應市場，近年來許多青年返鄉從農，農業要永續必定得傳承，盼結訓後學員們能好好發揮所學的。

(中時 )