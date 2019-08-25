新北市長侯友宜上任以來，主打行動治理深獲民眾好評，在8月份《美麗島電子報》公布的六都市長支持度中高居第一，現在更不斷有人喊出，要侯友宜出來選總統，對此侯友宜回應，「我現在當市長都怕當不好了，拚市政把好成績做出來，才是我現在最想要的，其他都是假的。」

除了在近期的行程中，常有民眾拱選總統外，侯友宜也分別受到蔡英文、柯文哲的讚賞，蔡英文肯定侯「接地氣，吸引不同顏色的人來支持」，柯文哲也稱讚侯說，是「不貪污，最認真的政治人物。」

對於來自綠、白陣營的讚美，侯友宜今日受訪時先回讚柯文哲有很多優點，「不管對我的批評，對我的鼓勵，我都真的感謝在心裡，那柯市長鼓勵我，我更要認真的把新北市長做好。」

侯友宜說，自己從基層做事至今四十年，幾乎每天跟基層的朋友在一起，「當一個市長，不和市民緊密連結，跟市民站在一塊，能夠為市民做事，人家選你做什麼。」

(中時 )