國中數學老師莊有志18年前退休後專心務農，他花不到8年就獲得2009全國十大經典好米獎。（張毓翎攝）

莊有志自產自銷無毒優質香米、蜂蜜及蜂王乳。（張毓翎攝）

國中數學老師莊有志18年前退休後專心務農，他花不到8年就獲得2009全國十大經典好米獎，其兒子莊忠穎及莊忠諺從小跟著爸爸下田契作、學習。他們兩兄弟相當爭氣，連續2年獲得朴子市農會優良稻米競賽冠亞軍，默默在背後支持他們的莊有志，也為他們的表現感到光榮。

朴子農會日前舉行稻米品質競賽，冠軍由莊忠諺的高雄147號獲得，他哥哥莊忠穎以些微差距拿下亞軍；去年冠軍則是莊忠穎的台南16號，亞軍為弟弟莊忠諺，讓現場參與的民眾直呼不可思議。

「他們從小就被我抓去田拔草！」莊有志熱情地說，他比起言教，更注重孩子身教，以前兒子的休閒活動是到田裡抓蟲、除草，孩子藉這機會，才能了解真誠對待土地的重要，等孩子大一點，他開始教導簡單插秧或施肥，直到現在，他還會適時給予兒子建議。

莊有志致力於保護土壤環境，推動合理化施肥，並長期配合農政單位試種新稻，2012年獲選農委會「施肥達人」，他說，栽種祕訣除了培育強健的小苗，並以低密度栽種方式，控制秧苗間的間距，防止長大後根部互搶養分導致發育不良，此外，他還種植青皮豆、油菜花綠肥土壤，培養環境。

70歲莊有志現在常帶孫子到田野踩泥巴、抓蝴蝶。他笑說，有次去國小接送剛讀小一的孫子，被他老師告知孩子「拒吃」營養午餐，回家一問才知道，孫子說營養午餐的米飯，沒有阿公種得好吃，原本很生氣，想好好機會教育一下，聽完後卻噗哧笑了。

莊有志每年都親自出席的稻米競賽，9月也會陪兒子莊忠諺參加「臺灣稻米達人冠軍賽」，他表示，自己從小務農，為了照顧長臥在床的母親，退休後全心投入當全職農夫，也把自己經驗和技巧傳承給兒子，讓他們在耕植上能「少奮鬥40年」。

(中時 )