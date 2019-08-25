朱姓男子的鐵皮屋起出3200公斤的珍貴林木，其中還有名家蔡明峰雕刻的發財豬。（報系資料照）

北市北投區朱姓男子專門收購珍貴林木，保七刑警大隊前年12月「聞香」在朱的倉庫搜出3200公斤、價值上億元的扁柏、紅檜、黃連木等物，其中還有雕刻名家蔡明峰落款的「發財豬」，但朱辯稱，部分是何姓男子拿來抵債，其他則是上網購買，不知觸犯相關法律，士林地檢署偵結，依違反森林法對朱男提起公訴。

警方調查，何姓「山老鼠」在南投地區盜伐林木，鎖定肖楠、臺灣扁柏、紅檜、黃連木等，砍伐後切割成一塊一塊的「角材」後，待名家雕刻後，價格可翻倍，其他則製作成聚寶盆、黃金磚等物在藝品店銷售。

何姓男子在2015年間，因積欠57歲朱姓男子債務，以扁柏角材抵債。檢警在2017年12月中搜索朱男未在北投鐵皮屋，在門外就聞到濃濃的木材香味，進入後發現各式藝品共139件，其中還有名家雕刻的「發財豬」，預估可賣上百萬，但朱男辯稱，都是在藝品店購買的，沒有向山老鼠收受角材，沒想到是違反的物品。

檢察官經由何姓山老鼠的供詞，認定朱是幕後收受的大老闆，而且朱男無法提出合理的購買證明，依違反森林法提起公訴。

(中時 )