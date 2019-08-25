2020選戰逼近，蔡英文總統砲火加劇，今天左批韓國瑜要求專心市政，右打郭台銘，要郭反併吞「不是選舉拿來說說而已」，對柯文哲要求交出國政成績單，她也回絕，強調她的成績是交給人民，不會給特定的政治人物。

前鴻海董事長郭台銘，與台北市長柯文哲、前立法院長王金平三方動向備受關注，儘管郭尚未表明參戰，但蔡英文砲火也對準發射。

蔡英文今天出席「中華民國童軍總會第26屆理事長暨理監事就職典禮」，會後媒體詢問高雄市長韓國瑜近日發言屢屢失分，外傳將調整發言策略，韓本人的發言將以針對蔡英文為主，其餘議題由選辦及發言人回應。

對此，蔡總統表示，她不清楚韓的策略是什麼，選舉期間每位候選人都會有不同策略。但是她倒是要提醒韓市長，他現在還是高雄市長，而且背負很多選民的期待，呼籲韓國瑜專心在市政上，市民有質疑的時候，他也必須要回答。

郭台銘則是拋出不能把反併吞當作選舉消費的說法，外界認為是在暗諷蔡英文，對此蔡英文表示，雖然不知道郭說的是誰，但相信沒有人會質疑她捍衛中華民國台灣的決心，她也反諷郭台銘，這些決心要靠長期具體的行動來證明，「不是選舉拿來說說而已」，大家共同的責任，就是要守住台灣民主自由方式和主權。

此外，針對台北市長長柯文哲要求蔡英文交出國政成績單，蔡英文則是回絕，強調她的成績是交給人民，不會給特定政治人物。

台灣民意基金會昨天發表民調，指稱2020總統大選蔡韓對決，蔡大勝韓17.4個百分點，即使柯文哲加入形成「三腳督」，蔡仍穩居第一，基金會董事長游盈隆認為，這樣的民調結果並不是因為蔡表現好，而是因為韓柯表現不佳。

蔡英文回應媒體詢問時開玩笑的說，「那我民調不好的時候，就是我運氣不好囉!」她說，所有民調都是在不同時間和不同情境做出來，都會做為參考。

但她強調，政府前幾年打下來的基礎，現在政績都一一展現，加上內閣作為非常積極，整體施政往上走，民眾也都感受到施政績效，施政讓人民有感，當然某種程度會反應在民調上。

該民調也做出「討厭度排行榜」，蔡英文位於第三，蔡英文則是反問媒體「怎麼不問好感度呢？」她說，民調起起伏伏，就當作參考用。

(工商 )