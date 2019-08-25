韓國瑜競選辦公室今天發佈新一波人事消息，將委由立法委員顏寬恒、國民黨台南市黨部主委謝龍介，擔任競選辦公室副執行長；顏寬恒將進駐中部競選辦公室，負責韓國瑜總統參選人在中台灣的所有選舉事務以及連繫工作，全力搶攻中部選票。

競選辦公室指出，顏寬恒委員將進駐中部競選辦公室，負責韓國瑜總統參選人在中台灣的所有選舉事務以及連繫工作；謝龍介主委則進駐南部競選辦公室，協助韓國瑜總統參選人在南臺灣的選舉相關事務。

競選辦公室表示，顏寬恒委員去年擔任盧秀燕市長的競選總幹事，運籌帷幄、盡心盡力，協助盧秀燕市長打贏台中市長選戰，希望複製去年的勝利模式。

韓國瑜雖因颱風來襲臨時取消今天赴台中拜會的行程，當初在規畫行程時，台中藍營地方民代反應相當熱絡，一度還引發搶人大戰；拜廟行程由行程由9間宮廟增加到10餘間，多到2天才能走完。

負責安排韓國瑜台中行程的幕後策畫、協調聯繫者，即是由立委顏寬恒及台中市議長張清照兩人親自肩負重任，原先行程還安排台中市長盧秀燕與韓國瑜兩人會面，足見台中藍軍大團結挺韓的積極動員。

(中時 )