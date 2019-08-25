鴻海創辦人郭台銘能不能跟高雄市長韓國瑜好好坐下來談？永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天受訪時表示，郭韓之間有很多認識的友人傳遞熱心的訊息，郭也是真的祝福韓，只是目前行程真的排不進去任何時間說要坐下來好好談，畢竟要認真談事情，事前還有幕僚會等等，跟國民黨主席吳敦義也是一樣的問題，「現在的時間點不是很適合。」

媒體追問那跟台北市長柯文哲跟前立法院長王金平見面呢？蔡沁瑜則表示，跟柯王也是一樣，目前為止真的都沒有空。郭台銘28日到30日要前往中東訪問，對郭來說很重要，此行是受軟銀創辦人孫正義以及沙烏地阿拉伯的公司邀請，協助當地建立高科技產業，且台灣石化業人口40萬，郭也希望能在當地找到開端，替台灣在供應地找到立足地，解決台灣石化產業面臨的困境。

蔡沁瑜也強調，郭台銘目前為止都還沒有選或不選的打算，對於國民黨人揚言參選就要開鍘，蔡認為這件事應該分兩層次看，於情跟於理，情的部分，郭董跟國民黨有滿深厚的感情，過去國民黨多次危難中，郭多次伸出援手，所以在情份上會做最適當處理；於理的部分，台灣的政治發展是不是要跳出藍綠框架，有種思維叫中華民國思維，應該要跳脫藍綠，跳脫統獨不要再悲情，不要再讓這件事情束縛。

媒體詢問蔡沁瑜，郭是不是不會等國民黨「換瑜」，九月初會宣布參選？蔡表示，要不要換是國民黨的家務事，郭的理念就是命運掌握在自己手中，這是他堅定的意志，要不要參選這件事，對於他個人來說要謹慎思考。且郭28日到30日是不在台灣的，這段期間相當忙碌，「反推一下時間，這是他人生重大決定，這幾天是夠的嗎？我想應該還要再想一想吧！」

至於傳聞上周郭見了很多學者要籌組智庫為參選做打算，蔡沁瑜則表示，郭見了很多財經專家跟學者，主要是之前初選提的0到6歲國家養政策，希望讓政見能夠更完善，更希望有機會能夠落實，所以有跟許多人討論，也是希望將來不管誰當選，也能讓政個政見落實。對於是否籌組智庫，蔡沁瑜則強調，「我們沒有智庫。」

(中時 )