一名網友在PTT上發文，他指出，自己在早餐店外看到一台名車，竟然是老闆娘買給兒子開的，讓他這個月薪4萬的上班族羨慕死，想知道早餐店真的這麼好賺？發文一出，有網友出面提出專業分析。

原PO在PTT上詢問，「剛剛去吃早餐發現門口停了一台凱燕（Cayenne），一開始還以為是哪個客人的，沒想到老闆娘說是她買給她兒子開的」，這讓原PO非常羨慕地直說，「我這個月薪4萬的上班族真的羨慕死了，早餐店真的這麼好賺嗎？」原PO甚至還開玩笑地問，「有沒有知道開一間要多少錢阿？我也想開」

底下網友紛紛分享自己遇過的例子，「我家巷口早餐店老闆買了隔壁整排房子」、「家附近早餐店開的是新M6」、「賣吃的一堆雙B、歪L在開的」、「這邊賣陽春麵開bmw」，但也有不少專業網友分析，「早餐店真的好賺的時機早就過去了，現在很競爭」、「早餐店真的好賺，不過現在進場太慢了」。

(中時電子報)