妳當她閨密，她當妳小透明！女星黃雨欣從體壇轉戰戲劇圈，演出不少叫好叫座的作品，而她2015年感情也開花結果，樂嫁跆拳道教練劉聰達，婚後生了一雙子女，然看似恩愛的夫妻倆，黃雨欣卻表示曾遇過人家來挑戰她的婚姻，在節目上分享最信任的閨密挑逗老公的事情，甚至氣到說溜嘴，揭對方是知名女星。

婚姻感覺相當幸福的黃雨欣，近來作客《麻辣天后傳》，教大家如何當「愛情裡的柯南」，語重心長表示一直說著「你們這樣好好」、「妳找到一個好老公」的人這類型的女生通常會搶人老公或男友，自己就曾親身經歷。

黃雨欣表示婚後找一票朋友聚餐，感謝大家參與，沒想到某個女閨密趁著第二攤大家喝醉時，竟沒保持距離，主動靠近劉聰達，直接出手摸了他胯下，最扯的是，當時正宮黃雨欣就在旁邊，黃雨欣分享這件事情時，氣到說溜嘴：「怎麼說妳也是個知名的人」，讓主持人跟來賓聽到傻眼，原來對方是知名女星。

黃雨欣表示，該名女星向來個性落落大方，很難聯想會做這種事，所以沒多注意，是老公事發時嚇到抖了一下，自己老實告知，黃雨欣才知道閨密的真面目，後來又發現某次聚餐，該女故意把手機放在劉聰達旁邊，打算走一圈後回來坐他旁邊，而已經知道上次事件的黃雨欣，立刻出招跟老公換座位，沒讓對方得逞，直呼演那麼多次小三，「我怎麼可能沒有識破！」。

《麻辣天后傳》

(中時電子報)