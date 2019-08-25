永齡基金會副執行長蔡沁瑜25日表示，商界財經界的確有很多人支持鴻海前董事長郭台銘參選總統，不過要不要選是人生很重大的決定，請大家給他多一點時間思考，至於國民黨是否「換瑜」，則是他們的家務事。

(中時 )