創作歌手洪安妮繼首張專輯《洪安妮 我喜歡你》後，日前推出全新單曲《世界這麼有趣哪能一直傷心》。她24日前往台北小巨蛋朝聖偶像方大同「TIO 靈心之子演唱會」演唱會，最開心聽到〈南音〉跟〈歌手與模特兒〉兩首不是主打，卻是自己很喜歡的歌，看到方大同鋼琴彈唱〈love song 〉，「心都要融化了！」

洪安妮2007年、13歲時，看到電視上播出方大同的〈愛愛愛〉MV，而喜歡上方大同，從此視方大同為偶像，後來參加學校舉辦的吉他歌唱比賽，她選唱方大同的〈每個人都會〉而獲得冠軍。她說，方大同沒有八卦新聞，專心做音樂，堅持做R&B，不隨波逐流，並且獲得第28屆金曲獎的肯定，這樣的音樂人是她學習的榜樣。

洪安妮朝聖方大同演唱會。（唐果娛樂提供）

她專輯中的歌曲〈黃襯衫男孩〉正是因為夢見方大同而寫下的歌曲，她說，高一那年，有一天拿到了方大同的預購專輯，在午休時夢見他坐在白色太陽傘下，自己立馬興奮跑過去搭訕問他可不可以做朋友，可惜尚未等到他回答，上課鈴聲響起，她的夢也醒了。製作人黃韻玲聽了DEMO覺得這是首非常特別的歌，並給了一個全新的編曲，而收錄在洪安妮的專輯中。

洪安妮在校園發跡，是很受歡迎的校園歌手，未出道前便跑了全台灣100餘場校園演唱會，6月發行《世界這麼有趣哪能一直傷心》EP，二度在Legacy舉辦個人演唱會。洪安妮喜歡自彈自唱、寫歌，至今已經累積了200多首作品，韓國歌手鄭淳元也曾向她邀過歌。

(中時 )