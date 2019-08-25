為了力拚洗錢防制，台灣去年修法填補法遵方面缺失，並將虛擬通貨平台和交易案業務事業一併納入。洗錢防制辦公室今發布新聞稿指出，目前在APG的41會員國中，台灣與澳門、印尼、香港及庫克群島達到「一般追蹤」成績，顯見政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。

台灣雖為為亞太防制洗錢組織（APG）創始會員國之一，但2007年第二輪相互評鑑程序落入「一般追蹤名單」，之後因改善情形不佳，於2011年間落入加強追蹤名單；不過近年來政府配合修法，2017年時已經從「加強追蹤」名單中除名。

政院洗錢防制辦公室今表示，台灣在6月的亞太防制洗錢組織（APG)第三輪評鑑獲得最佳的「一般追蹤」評等，而剛結束的澳洲坎培拉年會，共有來自亞太41個會員國參加，會中經過洗錢防制辦公室及各部會與會人員的說明，各會員國同意採認對我國的相互評鑑報告。

洗錢防制辦公室進一步表示，年會中我國在11個效能遵循項目中，取得7個項目風險政策與協調，國際合作、洗錢及資恐金融情報、沒收、資恐調查與起訴、資恐防制措施與目標性金融制裁、資助武擴之目標性金融制裁，達到實質上相當有效。

另外，在40個法令遵循項目中，達到大致遵循以上者計有36個（標準值為33個以上），因此APG年會對台灣評鑑結果列為「一般追蹤」等級，優於2011年的「加強追蹤」等級；至於技術遵循有3項順利由初評的「部分遵循」升等為「大部分遵循」，為亞太地區會員國的最佳成績。

洗錢防制辦公室表示，目前在APG的41會員國中，僅澳門、印尼、香港及庫克群島、台灣達到「一般追蹤」成績，顯見政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。

(中時 )