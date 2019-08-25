台東出現木頭海 檜木香味陣陣飄 13:192019/08/25 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東出現「木頭海」。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 空氣中瀰漫檜木香。（楊漢聲攝） 白鹿颱風逐漸遠離台灣，台東縣富岡出現「木頭海」，整個海面上布滿漂流木，木頭隨著海浪拍打載浮載沉，空氣中瀰漫陣陣檜木香味，非常好聞，吸引不少民眾前來觀看這難得一見的奇景。 (中時 ) #木頭 #香味 #檜木 #台東 #台東縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 台東立委選戰又起波折 李建智：我被玩了 12:412019/08/22 政治 颱風外圍環流沉降 11縣市高溫亮黃燈 14:232019/08/23 生活 藝術家駐村 挖掘台東魅力 04:102019/08/24 地方新聞 白鹿奪命！騎士風雨中自撞變電箱身亡 離家只1分鐘 10:242019/08/24 社會 白鹿颱風襲台 徐國勇：全力達到沒有人員傷亡 16:442019/08/24 社會 白鹿颱風侵台 傷者增至6人 17:062019/08/24 社會 風斬測速相機 網Po鹿兒幹的好 04:102019/08/25 生活新聞 土石流警戒 花、東14條紅警須撤離 10:552019/08/25 生活 「白鹿鬥鹿鳴」 冰淇淋店躺平 11:312019/08/25 社會 台東大武海邊 疑似有民眾失蹤 11:492019/08/25 社會 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 吃了消水腫 營養師曝這水果超有效 - 生活 早餐店兒開名車 他問：好賺？網曝真相 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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