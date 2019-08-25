空氣中瀰漫檜木香。（楊漢聲攝）

白鹿颱風逐漸遠離台灣，台東縣富岡出現「木頭海」，整個海面上布滿漂流木，木頭隨著海浪拍打載浮載沉，空氣中瀰漫陣陣檜木香味，非常好聞，吸引不少民眾前來觀看這難得一見的奇景。

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