台北醫學大學與律師公會全聯會、桃園及新竹律師公會開設律師醫療課程，獨創雙講師授課方式，協助律師進修，提升醫療訴訟品質。（台北醫學大學提供）

台北醫學大學進修推廣處與中華民國律師公會全國聯合會、桃園律師公會及新竹律師公會今(25)日簽約，開設「律師醫療課程培訓計畫-基礎醫學與案例專題學分班」，希望藉由醫法合開學分班，獨創「雙講師」授課方式，協助律師進修專業學程，提升醫療訴訟的品質。

台北醫學大學舉例，曾遇過一起個案，即一名126公斤的「大明」，因病態性高血壓、十二指腸潰瘍、高血脂、痛風及糖尿病等病史，經醫師診斷為「病態性服胖」，經病患簽屬手術、麻醉同意書後，不料進行完腹腔鏡胃束帶及胃折疊減肥手術後，當晚呼吸困難，經急救無效後過世。

隨著醫療技術發達，像這樣的醫療糾紛層出不窮，等告上法院訴訟曠日廢時，對醫生及病患家屬都勞心勞累。根據統計，台灣每年醫療糾紛調處案平均有600多件，律師扮演醫、病居中協調的關鍵，卻因不熟悉醫療專業、醫學專業用語，造成三輸局面。

台北醫學大學醫療暨生物科技法律所所長李崇僖表示，目前課程安排總計18學分，首開4學分是為期12周的基礎課程，除聘請北醫大體系名醫授課外，還有全國唯一的北醫大醫法所師資，首創「雙講師」授課方式，帶領律師學員從實例討論、醫療事實分析，提升律師有關醫學背景的專業水準。

全聯會常務理事紀亙彥指出，全聯會積極推動律師朝向專業學程方向進修，期望能夠透過醫界法界共同開辦醫療專業學程，達到加強醫療與法律的合作交流，有效的提升執業律師處理醫療紛爭案件的專業能力，促進良好、平衡的醫病關係，及開拓律師服務市場的新局。

台北醫學大學進修推廣處則表示，「基礎醫學與案例專題學分班」從8月25日起，每周日上課，師資包括一般外科、腫瘤、中醫、復健、骨科、婦產科、麻醉科、神經內外科及小兒科等醫師授課，搭配醫法所專攻醫療法師資，未來也將進一步規畫「生物科技」、「人工智慧」、「細胞治療」及「藥品醫材」等生醫課程，培養更多醫療與法律跨界的專業人才。

(旺報 )