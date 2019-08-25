金門酒廠男籃即將變回九太科技男籃了！九太科技確定接管上季金酒冠名贊助的籃球隊，重新回到SBL戰場，由於前執行教練吳俊雄已在6月底離隊，目前訓練工作暫時交給「寶寶」劉嘉發，教練團詳細人事將於下周三(28日)公開宣布。

九太科技堪稱SBL元老級球隊，因為SBL第1和第2季就以九太科技隊名出賽，直到第3季才被東森羚羊接手，第5季換由米迪亞科技短暫冠名1年，第6季就由金門酒廠冠名贊助，直到今年6月10日金酒公司才宣布不再繼續贊助。

目前九太科技陣中仍有張容軒、陳文宏、柯旻豪、李家瑞、吳怡斌、陳冠毅、陳靖寰、周暐辰、余純安、蘇奕晉、盧冠軒等11名球員，選在下周三舉辦重返SBL記者會的主因，就是希望能用九太科技隊名參加下周五的SBL選秀會。

其實金酒上個球季相當可惜，上半季幾乎都保持在龍頭位置，卻因洋將貝斯突然離隊，造成戰績一路下滑，最後僅拿例行賽第5，且在季後賽首輪遭到裕隆淘汰，儘管今年6月遭遇金酒不再冠名風波，球隊仍從5月就開始積極練兵至今。

(中時電子報)