國民黨2020總統候選人韓國瑜，近日因快言快語引起各界熱議，有失言之虞。黨中央內部策劃成立「防火牆小組」，內部開會建議，韓國瑜未來只針對「總統級」問題做回應，也就是蔡英文講什麼，韓國瑜若認為不對則要反駁。對此，最挺韓國瑜之一的名嘴謝寒冰就表示，「聽到成立防火牆，這個黨大概沒救了」。

現擔任韓國瑜全國競選總幹事的國民黨副主席兼秘書長曾永權，日前與韓辦幹部討論近期選情，認為韓國瑜下鄉行程，只有發言人何庭歡跟在身邊，媒體蜂擁而上堵麥克風，常在問題未釐清時就立即回應，造成後續負面效應。曾永權因此要求韓辦加派人手，成立「防火牆小組」，在韓面對媒體前，先了解媒體要提問的內容，另要「加強文宣、發言系統」。

聽聞此做法的謝寒冰，今在臉書發文表示「聽到國民黨保護韓國瑜的辦法是成立『防火牆小組』，就知道這個黨大概沒救了」，「要就成立拔菜或鞭柯小組嘛，我看不輸都很難」。

名嘴謝寒冰臉書。(圖/翻攝自 謝寒冰臉書粉絲團)

藍營設「防火牆小組」！ 韓鎖定蔡出擊

(中時電子報)