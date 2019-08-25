童醫院護理師共同教導學童心肺復甦術(CPR)步驟。(陳世宗翻攝)

童醫院進行超音波儀器解說。(陳世宗翻攝)

童醫院對小朋友進行救護車介紹及擔架操作。(陳世宗翻攝)

一年一度的童綜合醫院「小小童醫師體驗營」報名十分踴躍。(陳世宗翻攝)

童綜合醫院一年一度的「小小童醫師體驗營」報名十分踴躍，今年在活動圓滿結束後，更讓30名國小三年級到六年級的學童滿載而歸，不僅學習到急救技巧、救護設備等知識，還有安排食安與診間模擬體驗等課程。

30名學童共分成三組，一開始進行急診最前線課程，由急診部魏智偉主任講解緊急醫療救護，針對生命徵象與身體評估、熱傷害介紹及預防來說明，增加學童對於醫療救護的基本知識。

接著由張恩誌救護技術員進行救護車設備介紹與現場體驗，很多學童第一次進入並看到救護車內部都感到非常驚奇，經救護技術員的介紹與示範器材使用，了解救護車在第一時間所能提供的緊急救護功能與角色，更感受到緊急醫療救護的重要性。

食安問題課程，由營養治療科的葉玟伶營養師針對食物與食品使用的安全性與選擇進行介紹，使學童得以透過課程學習如何選擇好的食物與食品，並將正確觀念帶入家庭中，幫助家人也能獲得健康安全的飲食。

下午進行防暴教育，並經由社工室的吳沛紋社工師運用帶動唱與行動劇等方式，讓小朋友們能夠認識家庭暴力及兒少保護等議題，了解自我保護之重要性。再來由洪芝怡護理長與陳秋璇護理師共同教導學童心肺復甦術(CPR)步驟與自動體外電擊去顫器(AED)的使用，並讓小朋友們進行模擬操作來體驗，大家也都很認真的聽講並按步驟實作，希望能學到正確並可救人的方法。

護理長洪芝怡與護理師陳秋璇接著安排學童到模擬診間感受醫護人員診療與護理程序，透過醫療模擬設備與擬真假人等教具操作，體驗超音波與腹腔鏡等模擬儀器操作，並學習簡易包紮。經由一整天的活動，30名學童都更了解醫護人員的工作與辛苦，也學習到救人與自救的方法。

童綜合醫院為推廣健康生活及衛生保健的重要性，希望透過「小小童醫師體驗營」的學習，增進學童之健康知覺、態度、價值觀與技能，並建立良好的健康行為與生活習慣。

童醫院透過課程講授及實際操作體驗，傳達常見醫療知識及正確衛生習慣，進而提升學童健康保健知能；並運用活動設計，搭配戲劇表演等方式，使學童認識家庭暴力及兒少保護等議題，了解自我保護之重要性，達到寓教於樂的目的。

(中時 )