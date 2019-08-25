高雄市長韓國瑜將代表國民黨角逐2020年總統選舉，然而，韓近日民調出現波動，有民調更顯示韓國瑜落後蔡英文7.8個百分點。對此，前民進黨立委林濁水卻稱韓只輸7.8%，這樣的國家和社會肯定病了，且病得不輕。對此，網友則諷刺表示「台灣社會真的病得不輕！還能忍受髮夾彎詐騙成性執政無能的人還有這麼高的支持度！」

隨著2020腳步近，許多民調紛紛出爐，日前親綠機構所作的民調顯示，若在「三腳督」的情況下，民進黨蔡英文竟以34.9%贏郭柯聯盟的26.7%、國民黨韓國瑜的26.3%。然而，也有民調顯示，韓國瑜落後蔡英文7.8個百分點。

對此，林濁水在臉書指出，這幾天大家在問蔡英文和韓國瑜支持度為什麼拉開得這麼大，已經7.8%了。林濁水則認為這個問題「問得怪」，他認為，應該問一個愛說謊生活又不檢點，更是草包的混混，為什麼可以撐這麽久，只因為國民黨硬挺，可以挺到只輸7.8%吧。他說這樣的國家和社會肯定是病了，而且還病得不輕。

然而，這番話卻引來批評，網友諷刺表示「台灣社會真的病得不輕！還能忍受髮夾彎詐騙成性執政無能的人還有這麼高的支持度」、「所以總統無能啊！讓台灣人民病那麼重卻沒有悲天憫人的心腸想要救國救民，每天都是以民進黨的總統在施政，而不是全台灣國民的總統來施政」、「應該問一個在任總統為什麼只領先一個7.8%」。

(中時電子報)