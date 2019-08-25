白鹿颱風雨彈狂轟花蓮玉里及富里兩地，一度造成金針聖地赤科山與六十石山「道路」部分路段遭落石及泥流覆蓋，阻礙交通，但雨水同時卻也緩解了今年金針的缺水荒，花況將自雨中甦醒，盛開的更加美豔。赤科農場主陳期泓表示，此次颱風並未帶來強風，金針一朵都沒掉，將來20日左右受到雨水灌溉，花海將席捲兩山山谷。
受到豐沛降水影響，玉里赤科山與富里六十石山山區道路土石坍方與落石阻斷，泥流更是自山路宣洩而下，一度打擊兩山對外交通。但在搶修團隊努力下，預計今日都將恢復通行。
雨水雖為連外道路帶來災禍，但也為金針花捎來好消息，大量雨水緩解今年金針的缺水荒，在雨水滋潤過後，花朵將開的比先前更加美豔。
赤科農場主陳期泓提到，此次並未帶來強風，山上的花一朵都沒掉，反倒在水分充足情況下，越顯嬌媚，未來20天左右，花海將撲滿整片山谷，六十石山的花況預估也會趕上赤科山，邀請大家一同來賞花。
陳期泓還說，六十石山缺水狀況原先比赤科山嚴重，但颱風過後，雨水為土地解渴，六十石山花海有望追上赤科山盛況。屆時兩座金針花聖地將以滿山滿谷的花海，為花東迎接前來悠遊縱谷的旅客們。
(中時 )
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