土石淹沒屏東鐵道 台鐵加祿-枋野誤點 14:172019/08/25 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台鐵因土石淹沒鐵道而誤點，第一時間也啟動客運接駁旅客。(林和生攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 輕颱白鹿為國境之南帶來不小風雨，25日中午12時10分於台鐵加祿至枋野間，因土石流淹沒鐵道，估計約30公尺路線不通，台東大武及屏東枋寮站第一時間啟動客運接駁，經工務搶修後，現場列車可一度停車後，以5公里慢行通過，第一班開行列車約晚62分開車，目前影響班次仍在統計中。 (中時 ) #列車 #第一 #台鐵 #屏東 #鐵道 也許您會感興趣 推薦閱讀 集集美術館 載遊客趴趴走 04:102019/08/21 藝文副刊 國會「悍妞」漂亮寶貝邱議瑩 戰鬥力十足 08:582019/08/21 政治 第一銀行再拓點 柬國核准金邊分行增設二家支行 11:012019/08/21 財經 竹縣第3波青年聯誼 列車遊福隆 12:552019/08/21 生活 烘焙師傅裁入社福機構 義無成顧成教保老師 15:352019/08/21 生活 藍營立委老將拚連任 陳超明基層走得勤 08:292019/08/22 政治 第一金控將現金增資第一金人壽5億元 19:392019/08/22 財經 台鐵花蓮－台東、南迴線明早停駛 高鐵正常營運 21:512019/08/23 生活 台北機廠看鐵道史！「機械時代的失物招領」探願景 02:592019/08/24 生活 白鹿發威！台鐵花東、南迴線全日停駛 10:242019/08/24 生活 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 吃了消水腫 營養師曝這水果超有效 - 生活 耳鳴恐是癌警訊 這3症狀要當心 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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