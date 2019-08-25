輕颱白鹿為國境之南帶來不小風雨，25日中午12時10分於台鐵加祿至枋野間，因土石流淹沒鐵道，估計約30公尺路線不通，台東大武及屏東枋寮站第一時間啟動客運接駁，經工務搶修後，現場列車可一度停車後，以5公里慢行通過，第一班開行列車約晚62分開車，目前影響班次仍在統計中。

(中時 )