多才多藝的藝人唐從聖，5月時公開一張自己臉部打了馬賽克的照片，透露臉莫名腫起，樣貌差太多，竟曾被懷疑是整形事隔多時，已經恢復的他近來在節目公開了無碼版本照片，讓好友兼主持人郭靜純也嚇到直呼：「已經變形了啊，這個是我們認識的從從嗎？」，從從終於鬆口表示染上怪病，甚至擔心「看不到女兒長大」，為此淚崩。

從從5月時曾在臉書貼出一張打碼照，透露自己「臉腫沒藥醫」，最近作客《命運好好玩》，公開沒有馬賽克的真實照，臉竟腫到五官變型，主持人郭靜純也嘆任何人看到自己變這樣「不嚇死才怪」，唐從聖才終於鬆口解析當時罹患怪病，透露醫生檢查後發現他對兩種塵螨過敏，「引起身上某種什麼胖細胞還是什麼的一種病變」，加上壓力太大，抽血發現某條交感神經作用過盛，整個人免疫功能崩壞。

而壓力之所以大，是因為他除了照顧妻小，還連手足、家人都照顧，坦言一個月房貸、雜支加起來竟要負擔快60萬，但他即使壓力爆大，仍覺得是甜蜜的負擔，沒想到會因此生病停工，那段時間，他想到爸爸生他時已經40多歲，4年前父親過世時的景況突然襲上心頭，他因此想到自己跟女兒的未來，因此跟兩個女兒視訊時，父女都哭了，理由是「就很怕看不到女兒長大」，讓人聽了好心疼。

(中時電子報)