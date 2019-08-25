「郭柯王」23日首度同台，至於下次何時三方再會面，台北市長柯文哲今（25）日中午在參拜城隍廟時表示，很多事順其自然就好，如化學反應，該發生就會發生，不可行的話怎麼湊都不會發生，最重要的是符合台灣人民需求。

柯文哲表示，很多事情順其自然就好，這也是在研究化學反應時，一個化學反應，該發生就會發生，若不可行，再怎麼湊都不會發生，順其自然就好，重點是「要生產社會能生產的東西，不是生產我們能夠生產的東西」，這是日本企業家松下幸之助的名言，應該要努力思考我們能為台灣社會做什麼？最重要是符合台灣人民需求。

針對鴻海創辦人郭台銘預計下周要去中東，柯文哲問「他去中東幹什麼？」媒體稱是日本軟銀集團創辦人和中東方邀郭去。柯回應，是這樣啦，每天不是只有選舉，台灣的經濟還是要處理，特別是陸美貿易大戰，該準備還是要準備，他自己看內部資料，其實陸美貿易戰，台灣承受很大壓力，台灣要自己找出路，去國際上做連結並不是壞事。

針對郭台銘幕僚蔡沁瑜說，郭台銘理念是「命運掌握在自己手中」，是否意味不會靠向國民黨？柯文哲則說「我怎麼能替他解釋！」強調做什麼事情，成功有3條件，天分、運氣、努力，我們能控制的只有努力1項，天分運氣要靠天啊，這沒辦法。

(中時 )