「郭柯王」23日同框，頗具結盟態勢，不過前立法院長王金平多次稱會參選到底，被外界解讀會破壞結盟。台北市長柯文哲今（25）日表示，一件事要成功，看理念結合，每個人若都願意各退一步，才能成就大局，每個人若都要堅持就很難，但他還是順其自然。

針對王金平選到底，柯文哲說，還是看大勢怎麼走，台灣有民意主流意見，而每個人都有自己的主張，要看市場怎麼接受；一件事要成功，要看理念結合，就是說每個人都願意各退一步，才能成就大局；若每個人都要堅持就很難，他覺得順其自然就好。

柯強調，還是那句話，要生產社會需要的東西，不是生產自己能生產的東西，他的態度是說，王金平喜歡說「順應因緣」，他就是「順其自然」就好。

媒體問及是否跟王金平有心結？柯連說「不會啦、不會啦！」並稱那種見過大風大浪、又有宗教信仰的人，不會計較東、計較西，以他對王的了解，王是見過大風大浪的，不會計較這種小東西。

不過，王金平稱沒什麼事不用跟柯再見面，柯則說，這句話也沒有不對阿，有事才見面，沒有事見面幹什麼，純粹聊天是可以啦。

(中時 )