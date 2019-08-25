柳林國小校園內有許多設施需要整修。（張毓翎翻攝）

嘉義縣幅員廣大，但能分配資源很少，許多偏鄉小學面臨設施老舊、不堪使用等困境，為了向中央爭取修繕經費，嘉義縣長翁章梁連日陪同立委陳明文、蔡易餘走訪縣內多所小學，了解每間學校需求，並已獲得教育部國教署和體育署正面回應，近日將會正式核定所需費用。

24日翁章梁、陳明文和蔡易餘陪同教育部人員，分別前往番路鄉民和國小和水上鄉柳林國會勘，使中央上級親身了解嘉義縣的校園，正面臨各項破損設備、運動場地等實際情形。

翁章梁指出，這幾天邀請教育部人員南下會勘，實際走訪來了解地方對於老舊設備和運動設施，期望改善的迫切需求，盼教育部國教署及體育署能儘速核定費用，讓孩子們在最優質的教育環境中，學習與成長。

民和國小明年建校百年，校方多次希望陳明文可協助爭取「修(整)建與新建運動場地及購買體育器材設備」，但因所需經費高，沒能入圍，今年陳明文向教育部反應，讓民和國小排入優先名單，教育部也已經原則同意。

陳明文說，教育部每年都有編列預算，補助改善老舊廁所，但僧多粥少，補助不足的問題，一直困擾著許多學校，今年特地向教育部增加改善16所老舊廁所的建議名單，民和國小便是其中之一。

蔡易餘表示，不只柳林國小學童在放學後留在學校運動，許多民眾在清晨也會外出走走，但像PU跑道等部分設施，長期以來因經費問題無法改善，希望中央能核定通過，讓地方鄉親能有個良好的休閒場所。

(中時 )