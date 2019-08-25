大政治大爆卦-無色覺醒》白鹿颱風抽考首長 利奇馬放生燦哥 綠防颱兩套標準？ 14:052019/08/25 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》白鹿颱風抽考首長 利奇馬放生燦哥 綠防颱兩套標準? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白鹿颱風襲台，行政院長蘇貞昌昨日突然以視訊或電話連線「抽考」6個停班、課縣市首長。當時高雄市長韓國瑜正主持防災會議，蘇「插播」視訊未果臉露不悅，最後與韓搭上線，難得肯定韓團隊表現。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #颱風 #白鹿 #蘇貞昌 #韓國瑜 #鄭文燦 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿颱風生成 周六影響最劇烈 日氣象廳：直撲台灣 15:172019/08/21 生活 《翻爆晚間精選》白鹿颱風生成 周六影響最劇烈 18:232019/08/21 生活 周四東南部雷雨 一張圖看白鹿颱風貫穿台灣路徑 21:172019/08/21 生活 白鹿颱風 最快周五發海警 04:102019/08/22 生活新聞 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 不斷更新》白鹿颱風增強中 氣象局：明海陸警齊發 08:162019/08/22 生活 白鹿颱風是否侵台 2大關鍵曝光 10:062019/08/22 生活 白鹿颱風逼近 國軍3萬4千人待命 16:242019/08/22 生活 白鹿颱風即將來襲 台水提醒提前儲水備用 16:212019/08/22 財經 白鹿颱風逼近 中市府全力戒備 17:032019/08/22 生活 政治熱門新聞 郭柯王換瑜？原來國民黨默默做這些事... - 政治 國民黨築防火牆護韓？挺韓名嘴嘆：沒救了 - 政治 換柱主角回應換瑜 網：終於說出內心話！ - 政治 柯郭王合作 陳揮文斷言2020最終結局 - 政治 蘇貞昌烏龍問韓三民區撤離嗎？ 網友酸爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。