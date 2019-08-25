白鹿颱風襲台，行政院長蘇貞昌昨日突然以視訊或電話連線「抽考」6個停班、課縣市首長。當時高雄市長韓國瑜正主持防災會議，蘇「插播」視訊未果臉露不悅，最後與韓搭上線，難得肯定韓團隊表現。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

中天新聞 直播

(中時電子報)