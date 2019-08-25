2艘美艦依慣例於月底通過台海，較不尋常的是，美國第七艦隊臉書事後公布其中1艘兩棲登陸艦，「綠灣號」（USS Green Bay LPD 20）通過台海時，艦長在艦橋監控海面的照片。從畫面中可以看到，綠灣號艦長與部屬監測台灣海峽海面的情況。

至於艦橋上官兵拿望遠鏡監看海面什麼目標，軍方官員表示很難判斷，有可能是看另1艘美艦位置，也可能是看跟監的陸艦，也可能是看海面狀況，另我亦派軍艦在海峽中線以東跟在陸艦之後監控。

「綠灣號」原定申請8月17日訪問香港，但遭到陸方拒絕。 第七艦隊的臉書貼文一度寫出「綠灣號直接穿過台灣海峽，兌現美國對自由開放太平洋的承諾」，但貼文隨即遭刪改。

綠灣號目前隸屬於「黃蜂」號兩棲戒備大隊（ARG），上面搭載有駐沖繩第31海軍陸戰隊遠徵軍的大約700名海軍陸戰隊員。「黃蜂號」兩棲戒備大隊最近在澳大利亞完成了「護身軍刀-2019」演習，中國海軍電偵船也監視該次演習。

(中時 )