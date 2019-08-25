詹惟中今（25）日上中天節目《小明星大跟班》，錄影前為走過外遇風波後，相繼大動作復出的阿翔、謝忻以測字方式解析之後運勢。詹惟中指出，阿翔復出有貴人相助，雖有小小波折，但沒有問題。至於謝忻則會比較辛苦，一開始會徒勞無功，建議她不要操之過急、慢慢來！

詹惟中認為謝忻需要慢慢來。（資料照／羅永銘攝）

詹惟中分析，阿翔的「翔」字裡的「羊」對他來說是加分，「羊中暗藏一個王，所以有大貴人。正如我們看到的，瓜哥是阿翔的大貴人。此外，字裡的『羽』在古時候象徵是雞，對阿翔來講有『如虎添翼』，也是加分」，但他也指出，因為「翔」字裡的「羽」字邊有暗藏兩把刀，所以阿翔復出沒問題，但還會有小小波折。

阿翔（右）則是有貴人幫助。（圖／中時娛樂直播）

詹惟中認為，阿翔經歷過這次事件，已經知道自己的問題了，「他以後再帶種的也不敢做同樣的事」，至於所謂的小波折，對他來說就是還有努力空間，建議他「表演方面生涯要投入，不要有太多受傷事情」。

媒體以「草」字為謝忻測運勢，詹惟中說，從「草」字來看，「草中帶「艸」，今年豬年豬不吃草，所以她復出之路剛開始會徒勞而無功，也會比較辛苦」，但「草」字中間有日，「意味著謝忻會曙光暫見一片天，所以還是有機會」，不過仍要注意草字裡有個「十」字丁，「這個「丁」是火，加上豬是水，年底時，她的情緒、想法會從善如流，但周遭人的火氣，會讓她在豬年遇到些阻礙」。由於「艸」中暗藏「早」，他也建議謝忻復出還是不要操之過急，鼠年還是有機會，不要急慢慢來，鴨子滑水。

(中時 )